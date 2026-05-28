В РФ введут период охлаждения при выводе средств с криптокошельков цифровых депозитариев

Минфин рассчитывает, что законопроект о криптовалютах пройдет второе чтение в начале июня и третье - до июля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании криптовалют предусматривает период охлаждения при выводе средств с адресов-идентификаторов на площадке цифрового депозитария, заявил на круглом столе в Совете Федерации заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов.

"Ко второму чтению у нас достаточно четко регулируются правоотношения между органами власти. Например, Счетная палата у нас получает также полномочия при реализации своих функций обращаться к участникам регулируемого оборота криптовалют из числа поднадзорных организаций. Например, у нас изменилась немного модель хранения данных Федеральной налоговой службы об адресах-идентификаторах граждан, снижая тем самым некоторые возможные риски информационной безопасности", - сказал он.

"Предусмотрен период охлаждения при выводе средств с адресов-идентификаторов на площадке цифрового депозитария. На самом деле, действительно, охватить все те точечные изменения, которые сделаны, достаточно сложно. Мы надеемся и целимся вместе с коллегами, что в начале июня мы выйдем на второе чтение в Государственной думе, и до конца июня этот законопроект у нас будет в Государственной думе уже принят", - добавил Фролов.

По его словам, Минфин надеется, что законопроект о налогообложении криптовалют Госдума рассмотрит примерно в такой же срок. При этом проекты законов об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот цифровых валют, возможно, будут приняты уже в осеннюю сессию.

Период охлаждения - это мера, направленная на борьбу с мошенничеством. В финансовой сфере она применяется при подозрительных переводах денежных средств, а также в кредитовании. Так, например, банки обязаны выдержать паузу в 4 часа при кредитовании на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и паузу в 48 часов, если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей.

Законопроект № 1194918-8, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалют), был принят в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.