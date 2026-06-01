Скидки на Urals в российских портах в мае упали на $1,5-2 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть сорта Urals, продаваемую с отгрузкой в российских портах, в мае снизились на $1,5-2 за баррель по сравнению с апрелем, премии на нефть с отгрузкой в азиатских портах упали, в Индии премии сменились дисконтом, нефть сорта ESPO подорожала на $0,6 за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) в мае составила в среднем $22,46 за баррель по сравнению с $23,94 за баррель за апрель.

Котировка NSD в мае в среднем находилась на уровне $107,31 за баррель против $120,36 за баррель по итогам апреля.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в мае сложился на уровне $23,79 за баррель против $25,7 за баррель по итогам апреля (на $1,91 за баррель меньше). Скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk в мае снизилась на $1,65 за баррель - до $22,24 за баррель.

Российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, напротив, дешевеет. В мае котировка Urals dap West Coast India в среднем торговалась с премией в $1,47 за баррель по сравнению с наблюдавшейся по итогам апреля премией в $6,28 за баррель, при этом в последний день торгов мая, 29 мая, падающая в течение месяца премия по этой котировке, сменилась дисконтом. В начале месяца премия по котировке составляла почти $5 за баррель, но, постепенно падая, скатилась до дисконта в $2,7 за баррель.

Нефть Urals с поставкой в китайские порты (к ICE Brent) по итогам мая продавалась с премией в $2,57 за баррель по сравнению с премией в $5,5 за баррель в апреле.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса" пока цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в мае складывается на уровне $88,16 за баррель.

Дисконт сорта нефти ESPO, продаваемой из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai, в мае снизился на $0,55 за баррель - до $1,68 за баррель.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в мае сложилась на уровне $86,52 за баррель по сравнению с апрельской $94,87/баррель.

В январе цена нефти для налогообложения составила с $40,95 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в марте - $77 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.