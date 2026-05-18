Поиск

Нефть Urals в мае дорожает в российских портах на $1,2-1,5 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в российских портах в первой половине мая снижаются на $1,2-1,5 за баррель по сравнению с дисконтами по итогам полного апреля, при поставке в азиатские порты премии сокращаются, по данным ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

Дисконт сорта нефти ESPO, продаваемой из восточного порта Козьмино, в мае к сорту Dubai снижается на $0,8 за баррель - до $1,45 за баррель. В среднем по итогам половины мая ESPO продавалась по цене $97,52 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) за половину мая составила в среднем $22,69 за баррель по сравнению с $23,94 за баррель за весь апрель.

Котировка NSD за первую половину мая в среднем находится на уровне $108,95 за баррель против $120,36 за баррель по итогам всего апреля.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB в мае пока складывается на уровне $24,19 за баррель против $25,7 за баррель по итогам всего апреля.

Российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, напротив, дешевеет. За первую половину мая котировка Urals dap West Coast India в среднем торговалась с премией в $2,71 за баррель по сравнению с наблюдавшейся по итогам апреля премией в $6,28 за баррель.

Нефть Urals с поставкой в китайские порты (к ICE Brent) по итогам неполного мая продается также с премией в $3,17 за баррель по сравнению с премией в $5,5 за баррель в апреле.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса" пока цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в мае складывается на уровне $88,16 за баррель.

Argus Aframax Brent Urals Козьмино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

 OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

 Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

 Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

Цена нефти Brent превысила $111 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

 Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9461 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов