Нефть Urals в мае дорожает в российских портах на $1,2-1,5 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в российских портах в первой половине мая снижаются на $1,2-1,5 за баррель по сравнению с дисконтами по итогам полного апреля, при поставке в азиатские порты премии сокращаются, по данным ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

Дисконт сорта нефти ESPO, продаваемой из восточного порта Козьмино, в мае к сорту Dubai снижается на $0,8 за баррель - до $1,45 за баррель. В среднем по итогам половины мая ESPO продавалась по цене $97,52 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) за половину мая составила в среднем $22,69 за баррель по сравнению с $23,94 за баррель за весь апрель.

Котировка NSD за первую половину мая в среднем находится на уровне $108,95 за баррель против $120,36 за баррель по итогам всего апреля.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB в мае пока складывается на уровне $24,19 за баррель против $25,7 за баррель по итогам всего апреля.

Российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, напротив, дешевеет. За первую половину мая котировка Urals dap West Coast India в среднем торговалась с премией в $2,71 за баррель по сравнению с наблюдавшейся по итогам апреля премией в $6,28 за баррель.

Нефть Urals с поставкой в китайские порты (к ICE Brent) по итогам неполного мая продается также с премией в $3,17 за баррель по сравнению с премией в $5,5 за баррель в апреле.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса" пока цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в мае складывается на уровне $88,16 за баррель.