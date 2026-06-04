Бизнес-план Segezha предполагает уход от отрицательного FCF к концу 2026 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" ожидает, что Segezha Group вернется к нулевому или положительному свободному денежному потоку к концу текущего года, сообщил "Интерфаксу" президент АФК "Система" Тагир Ситдеков.

"Ответа прямого, что до конца года мы увидим прибыль, которая может быть распределена в виде дивидендов, - нет. Очень много экзогенных факторов, включая курс юаня. Но по бизнес-плану мы должны выйти на не отрицательный денежный поток до конца этого года", - сказал он.

Для повышения финансовой устойчивости Segezha, по его словам, рассматривается, в том числе, привлечение поддержки государства.

"Мы проводим непростой процесс реструктуризации актива. Каждый бизнес-процесс отрабатывается отдельно. Много (работы - ИФ) ведется с государством. Это отраслевая проблема, все ее понимают. Мы стараемся перестроить процессы: более эффективно работаем над себестоимостью каждого процесса; пытаемся поднять предприятия, которые "на боку" и работаем с государством над различными программами, которые могут это простимулировать. В том числе ВЭБ заинтересован в развитии проектов с госучастием", - рассказал Ситдеков.

За 2025 год Segezha получила чистый убыток по МСФО в размере 88,4 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем в 2024 году (22,3 млрд рублей).

Отрицательный операционный денежный поток компании, к которому привязаны дивидендные выплаты Segezha, по итогам 2025 года составил 26,44 млрд рублей против также отрицательного результата в 2024 году в размере 12,68 млрд рублей.

Дивидендная политика компании, утвержденная еще в период подготовки к IPO в 2021 году, предполагает направление с 2024 по 2026 год на дивиденды 75-100% скорректированного FCF.

До 2023 года включительно ежегодные выплаты должны были составлять от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. По итогам успешного 2021 года Segezha выплатила акционерам 16,6 млрд рублей, за 2022 год на фоне санкций, падения прибыли и высокой закредитованности выплат уже не было, в убыточных 2023 и 2024 годах компания дивиденды также не платила. По итогам 2025 года совет директоров Segezha рекомендовал также отказаться от выплат.

Segezha Group объединяет лесопромышленные активы АФК "Системы", располагает расчетной лесосекой 22,4 млн куб. м, является крупнейшим в РФ производителем бумаги для многослойных мешков, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. Входит в тройку крупнейших в мире производителей крафт-бумаги, индустриальной бумажной упаковки и березовой фанеры.

Летом 2025 года Segezha разместила допэмиссию акций на 113 млрд рублей по закрытой подписке в пользу АФК "Система" и банков-кредиторов (источники "Интерфакса" говорили, что речь идет о ВТБ, Сбере, Альфа-банке и МКБ). Уставный капитал Segezha по итогам размещения вырос в пять раз, до 78 450 млн акций номиналом 0,1 рубля каждая. Распределение долей акционеров после допэмиссии не сообщалось, известно, что контроль сохранился за АФК (до размещения "Система" владела 62,2%, в свободном обращении находилось 24,25% акций, суммарная доля членов совета директоров и правления была 4%).

Как говорилось в отчетности Segezha за 2025 год, на конец прошлого года free float составлял 8%.