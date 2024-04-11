Зиявудину Магомедову запретили судиться с "Транснефтью" в Англии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по заявлению "Транснефти" запретил бизнесмену Зиявудину Магомедову продолжать судебное разбирательство против монополии в Высоком суде Англии и Уэльса, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

В случае неисполнения определения суда с Магомедова будет взыскано $2,5 млрд в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Российский суд в четверг отклонил ходатайства "Транснефти" об отложении и приостановлении производства по делу.

Ходатайства, пояснила представитель компании, поданы в связи с тем, что Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказ о запрете компании давать в другом суде пояснения по делу, кроме вопросов, касающихся отложения и приостановлении процесса.

Компания, сказала представитель, обжалует этот приказ. Жалоба назначена на 8 и 9 мая.

Российский суд отклонил оба ходатайства.

Ранее дело откладывалось в связи с тем, что ни суд, ни "Транснефть" не получили подтверждение о том, что Магомедов был уведомлен об иске.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и др.

Как писала газета "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года, братья Магомедовы, находившиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.