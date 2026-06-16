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OpenAI в 2025 году нарастила чистый убыток почти в восемь раз

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская OpenAI в 2025 году нарастила чистый убыток почти в восемь раз, потратив десятки миллиардов долларов на укрепление своих позиций на рынке технологий искусственного интеллекта перед проведением IPO, пишет The Financial Times.

Согласно финансовым данным компании, достоверность которых газете подтвердили информированные источники, расходы OpenAI в 2025 году составили $34 млрд, заметно превысив показатель 2024 года. В том числе на научные исследования и опытно-конструкторские разработки было потрачено около $19 млрд, на продажи и маркетинг - порядка $6 млрд.

Данные по расходам OpenAI позволяют получить представление об экономических основах ИИ-бума и масштабах инвестиций лидера рынка в создание новых моделей, финансирование центров обработки данных и привлечение ведущих специалистов, отмечает FT.

Доходы компании тоже значительно выросли. Выручка OpenAI в минувшем году составила около $13 млрд. При этом в конце года компания зарабатывала по $2 млрд в месяц - вдвое больше, чем за целый квартал в 2024 году.

Чистый убыток OpenAI в 2025 году подскочил до $39 млрд с $5 млрд годом ранее.

По словам одного из собеседников FT, значительная часть этого роста отражает неденежные бухгалтерские списания, связанные с изменением структуры компании, а не результаты ее основной деятельности. Без учета разовых факторов убыток в 2025 году составил $8 млрд.

До сих пор OpenAI удавалось покрывать растущий убыток за счет инвесторов, охотно вкладывающих средства в наиболее перспективных игроков ИИ-рынка. По итогам инвестраунда, проведенного ранее в этом году OpenAI привлекла рекордные $122 млрд финансирования, получив оценку в $852 млрд с учетом вложенных средств (post money).

В рамках планируемого IPO, которое может пройти уже в 2027 году, оценка компании, вероятно, превысит $1 трлн.

OpenAI США
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