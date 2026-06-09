Еврокомиссия предложила сохранить "потолок цен" на нефть РФ до января 2027 г.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося 21-го пакета санкций в отношении России предлагает оставить в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ до января 2027 года, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Наш "потолок цен" на нефть имеет встроенный механизм корректировки, позволяющий учитывать рыночные тенденции, он не был рассчитан на такие рыночные потрясения, как то, что было вызвано закрытием Ормузского пролива. (...) Поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировку до января следующего года. Это даст нефтяным рынкам время на стабилизацию, сохраняя при этом давление на российские доходы", - сказала она.

Кроме того, глава ЕК предложила внести в "черные списки" еще 30 судов сверх 632 уже находящихся под санкциями. "Впервые мы также нацеливаемся на суда, которые помогают "теневому флоту", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕК предлагает меры и в отношении портов, аэропортов или нефтеперерабатывающих заводов, торгующих или перерабатывающих российскую нефть.

Текущий "потолок цен" на нефть из РФ составляет $44,10 за баррель. В рамках этого потолка европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, если речь идет о нефти, проданной выше установленного порога.