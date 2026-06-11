Российский сервис кикшеринга Whoosh начал работать в столице Мексики

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) расширяет присутствие в Мексике, начав работу в Мехико.

На старте Whoosh запустит 1 тыс. самокатов с потенциалом увеличения парка до 5 тыс.

Согласно сообщению компании, выход в новый город усиливает позиции Whoosh на крупнейшем рынке региона и подтверждает ее ставку на Латинскую Америку как на один из ключевых драйверов роста.

"Мехико - один из самых перспективных городов региона для развития кикшеринга. В городе плотная застройка, высокий спрос на короткие поездки, перегруженная транспортная система и развитая велоинфраструктура протяженностью около 580 км", - говорится в сообщении.

Также компания рассчитывает на чемпионат мира по футболу 2026 года, матчи которого будут проходить также и в Мехико, ожидая повышения спроса в этот период.

Парк Whoosh в Латинской Америке по итогам 2025 года составлял 14,3 тыс. средств индивидуальной мобильности, а в 2026-м компания планирует удвоить количество самокатов в регионе, продолжая масштабирование международного сегмента.

Whoosh присутствует в Южной Америке с 2023 года. В 2025 году выручка кикшеринга в регионе достигла 1,8 млрд рублей, что на 104% выше, чем в прошлом году. Пользовательская база выросла на 89% - до 4 млн человек. За год в Латинской Америке пользователи совершили 11,7 млн поездок на самокатах Whoosh.