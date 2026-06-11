Xbox планирует масштабное сокращение штата
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Xbox планирует масштабные сокращения рабочих мест в следующем месяце, поскольку новый главный исполнительный директор Аша Шарма проводит реорганизацию подразделения видеоигр и игровых консолей Microsoft Corp., чтобы остановить падение доходов, сообщает агентство Bloomberg.
По словам источников, Xbox также планирует значительно сократить расходы на маркетинг и затраты в некоторых других направлениях бизнеса.
Шарма ранее публично говорила о проблемах, заявив, что компании необходимо "перезагрузить бизнес", который "находится в нездоровом состоянии".
Точный масштаб увольнений пока неясен, объявление ожидается вскоре после окончания финансового года Microsoft 30 июня.