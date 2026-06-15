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Индия в мае импортировала золота на $3,4 млрд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Индия в мае 2026 года импортировала золота на $3,42 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.

Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле 2026 года.

В середине мая власти Индии увеличили пошлину на импорт золота до 15% с 6%. "Прошлый опыт показывает, что повышение пошлин увеличивает нелегальный приток золота, хотя официальный импорт остается относительно устойчивым", - говорила в мае аналитик World Gold Council Кавита Чако.

Цены на внутреннем рынке не сразу отражают повышение пошлин, а адаптируются к нему постепенно, особенно если разница такая существенная, отмечала она. "Кроме того, повышение пошлин произошло в период сезонно слабого спроса - закупки к летнему свадебному сезону в основном уже завершились, а период с середины мая до середины июня считается неблагоприятным для приобретения золота", - объясняла она. Поэтому пока потребители в полной мере не почувствовали на себе повышение пошлин.

Тем не менее, по прогнозам, говорит Чако, спрос на золото в Индии может снизиться в 2026 году из-за повышения импортных пошлин, в том числе спрос на ювелирные украшения, слитки и монеты, как ожидается, сократится на 50-60 тонн, то есть примерно на 10%.

В общей сложности за первые пять месяцев 2026 года Индия импортировала золота на $31,62 млрд, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия World Gold Council Кавита Чако Минторговли
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