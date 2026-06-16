В Китае розничные продажи в мае снизились впервые с 2022 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Китае в мае объем промышленного производства увеличился на 4,5% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления страны. Розничные продажи в в мае сократились впервые с декабря 2022 года.

Темпы роста повысились по сравнению с минимальными с июля 2023 года 4,1% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал подъем промпроизводства на 4,3%.

Производство в обрабатывающей промышленности в мае увеличилось на 4,4%. В секторе компьютеров и коммуникационного оборудования выпуск повысился на 17%, в секторе железнодорожного машиностроения и судостроения - на 7,4%, в автомобильной отрасли - на 8,3%, в текстильной - на 2,6%.

В горнодобывающей промышленности зафиксирован рост на 2,3%, в коммунальном секторе - на 7,6%.

К апрелю промпроизводство в КНР в мае увеличилось на 0,4%. За пять месяцев 2026 года показатель вырос на 5,4% к тому же периоду годом ранее.

Розничные продажи в стране в мае сократились впервые с декабря 2022 года - на 0,6% в годовом выражении. Месяцем ранее они выросли на 0,2%. Эксперты ожидали сохранения продаж на апрельском уровне.

Продажи автомобилей упали на 16,1%, бытовой, аудио- и видеотехники - на 15,6%, стройматериалов - на 13,6%, золотых и серебряных украшений - на 8,9%, мебели - на 8,7%, спортивно-развлекательной продукции - на 8%. Реализация табачных изделий и алкоголя выросла на 4,8%, безалкогольных напитков - на 6,1%, лекарственных средств (в том числе народных) - на 4%, одежды - на 3,8%, косметики - на 2,5%.

Розничные продажи без учета автомобилей увеличились на 1,1%.

В помесячном выражении розничные продажи в Китае в мае снизились на 0,4% (-0,6% в апреле). За пять месяцев зафиксирован их рост на 1,4% в годовом выражении.

Инвестиции в основные активы в январе-мае снизились на 4,1% относительно аналогичного периода 2025 года. Рынок ожидал спад на 2%.

Вложения в недвижимость за этот период сократились на 16,2%, в обрабатывающую промышленность - на 0,4%. Инвестиции в инфраструктуру увеличились на 0,6%.

Безработица в Китае в мае уменьшилась до минимальных с декабря минувшего года 5,1% с 5,2% месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Цены на новостройки в стране в прошлом месяце, как и в позапрошлом, упали на 3,5% в годовом выражении - максимальными темпами с мая 2025 года.