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Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили прогнозы цен на нефть после сделки США с Ираном

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средних цен на нефть марки Brent на 2026 год с $90 до $85 за баррель после новостей о подписании меморандума о начале урегулирования американо-иранского конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет банка.

Эксперты Morgan Stanley ухудшили прогноз стоимости нефтяного бенчмарка Dated Brent (датированный Brent) на четвертый квартал с $100 до $90 за баррель, отмечает издание.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум об урегулировании ближневосточного кризиса. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня. Трамп также заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу.

Morgan Stanley ожидает начала восстановления нефтедобычи на Ближнем Востоке в середине июля. По оценкам аналитиков, 50% утраченной за время конфликта нефтедобычи восстановится к сентябрю, 80% - к декабрю.

При этом эксперты Goldman полагают, что экспорт нефти из стран Персидского залива может вернуться к довоенному уровню уже к концу июля, на месяц раньше предыдущего прогноза.

Goldman Sachs Morgan Stanley нефть
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