Нефть Brent торгуется ниже $80 за баррель впервые с 3 марта

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь во вторник, Brent торгуется ниже отметки в $80 за баррель впервые с 3 марта.

Снижению цен способствует оптимизм в отношении соглашения между США и Ираном. Официальное подписание двумя странами меморандума о взаимопонимании, который позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, планируется 19 июня. Участники рынка ждут обнародования деталей документа, оценивая сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени составила $79,85 за баррель, что на $3,32 (3,99%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,84 (4,76%), до $76,91 за баррель.

До начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля фьючерсы на Brent и WTI торговались на уровне $65-70 за баррель.

"Возможность дальнейшего снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе сохраняется, поскольку трейдеры закладывают в котировки быстрое возобновление прохода судов через Ормузский пролив и возвращение на рынок заблокированных поставок нефти", - отмечает аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Однако, по его словам, возвращение цен на нефть к довоенным уровням может оказаться менее простым, чем предполагают участники рынка, учитывая истощенные запасы сырья, сезонное увеличение спроса, необходимость пополнения стратегических резервов, а также сохранение геополитической неопределенности.