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PDVSA и Repsol оценят потенциал разработки нефтегазоносного района Horcon в Венесуэле

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Repsol подписала с министерством углеводородов Венесуэлы и государственной Petroleos de Venezuela (PDVSA) соглашение об оценке потенциала разработки нового нефтегазоносного района Horcon, расположенного к юго-востоку от озера Маракайбо, сообщает испанская компания.

Отмечается, что район Horcon расположен между месторождениями Barua и Motatan, которые также являются частью венесуэльского портфеля Repsol наряду с проектами Petroquiriquire, Petrocarabobo и газовым Cardon IV.

PDVSA в Telegram сообщает, что работами на восточном побережье озера может заняться совместное предприятие Petroquiriquire (60% - PDVSA, 40% - Repsol): "Благодаря этому планируется увеличить добычу в этом филиале, которая сейчас находится на уровне 40 тыс. баррелей в день, еще примерно на 20 тысяч баррелей высококачественной легкой нефти".

Испанская компания отмечает, что соглашение также фиксирует намерение углубить исследования газовых месторождений на венесуэльском шельфе для изучения потенциала их дальнейшей разработки.

В феврале Repsol получила лицензию США на ведение операций в Венесуэле. Тогда главный исполнительный директор Хосу Хон Имаз заявил, что компания рассчитывает увеличить добычу в стране на 50% в течение 12 месяцев и утроить ее в течение следующих трех лет. На тот момент Repsol добывала в стране около 45 тысяч баррелей нефти в сутки, в основном на месторождении Petroquiriquire.

В марте Repsol и итальянская Eni подписали с венесуэльскими властями соглашение об обеспечении непрерывности добычи природного газа на месторождении Cardon IV (компании владеют им на паритетных началах) в течение всего 2026 года, а также долгосрочной стабильности операций. Месяцем позже Repsol заключила с PDVSA соглашение о восстановлении операционного контроля над компанией Petroquiriquire и об увеличении добычи нефти в стране.

PDVSA Repsol США Венесуэла Horcon Испания
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