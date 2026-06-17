Brent подорожала до $79,27 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду, трейдеры продолжают оценивать опубликованные в СМИ подробности меморандума между США и Ираном.

К 14:08 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,39%), до $79,27 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,41 (0,54%), до $76,46 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 5,1%, WTI - на 5,8% на сообщениях, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии. Кроме того, в тексте документа, который распространила "Аль-Арабия", говорится о разморозке иранских активов.

Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. По данным аналитической компании TankerTrackers, занимающейся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. По ее данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, по меньшей мере два супертанкера Национальной иранской танкерной компании с 3,8 млн баррелей нефти на борту прошли линию военно-морской блокады США.

Танкер Sonia I с 1 млн тонн нефти на борту также пересек линию блокады в среду ночью.

"Базовый сценарий сейчас предусматривает открытие Ормузского пролива и проход судов по этому ключевом маршруту в обоих направлениях, - отметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга. - Постепенное восстановление нефтяных потоков, пусть и медленное, существенно повлияет на баланс спроса и предложения в мире".

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7, что если в итоге его не устроят положения меморандума о взаимопонимании с Ираном, то он будет готов возобновить удары по иранской территории.

"Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы", - сказал он.

Международное энергетическое агентство в среду спрогнозировало, что спрос на нефть в мире в 2026 году снизится на 1,12 млн баррелей в сутки. Предыдущий прогноз предусматривал снижение на 418 тысяч б/с. Таким образом, прогноз ухудшен на 700 тысяч б/с.

МЭА отмечает, что мировой спрос на нефть в апреле и мае упал из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, спрос во втором квартале сократится к аналогичному периоду прошлого года в среднем на 5 млн б/с, или почти на 5%.

Накануне Американский институт нефти сообщил, что резервы в США за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.