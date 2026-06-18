Трамп анонсировал партнерство Intel и Apple в производстве чипов в США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские Intel Corp. и Apple Inc. будут сотрудничать в разработке и выпуске чипов в США, сообщил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Я решил помочь Intel, потому что нам нужно проектировать и делать чипы прямо здесь, в Америке", - написал он.

В 2025 году американское правительство приобрело 10% акций Intel.

По словам президента, Apple станет очередным партнером Intel вслед за Nvidia и Terrafab Илона Маска.

The Wall Street Journal в мае сообщала о достижении Intel и Apple предварительной договоренности о том, что первая компания будет производить ряд чипов для второй. Ни в одной из них не подтвердили информацию о партнерстве.

Акции Intel в ходе предварительной сессии в четверг подорожали на 9%. Бумаги Apple дорожают на 0,5%.