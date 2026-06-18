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Кувейт планирует нарастить добычу нефти за неделю до 2 млн б/с

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил Bloomberg глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах.

США и Иран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец военному конфликту на Ближнем Востоке и открыть Ормузский пролив для беспрепятственного движения танкеров.

Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тысяч б/с из-за конфликта в регионе, поскольку нефтяные месторождения в стране подвергались атакам, а ключевой маршрут для экспорта сырья был закрыт.

Глава Kuwait Petroleum отметил, что страна смогла провести достаточный объем работ для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, чтобы вернуть добычу к довоенным уровням раньше, чем ожидалось.

Все уведомления о форс-мажоре, выпущенные в период конфликта, будут отменены, сказал ас-Сабах.

Иран Кувейт США Kuwait Petroleum Ормузский пролив Наваф ас-Сабах
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