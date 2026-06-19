Нефть Brent подорожала до $79,96 за баррель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но рынок завершает неделю резким снижением на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке улучшились после того, как танкеры начали проходить через вновь открытый Ормузский пролив. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе.

Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр заявил, что страна готова возобновить добычу и объемы производства будут постепенно возвращаться к прежним уровням.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $79,96 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,3 (0,38%), до $79,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,37 (0,45%), до $76,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,19 (0,25%), до $76,6 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 8,6%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения. Однако Израиль продолжает военную операцию против группировки "Хезболла" в Ливане, что вызывает вопросы о том, сможет ли мирное соглашение сохраниться в силе.

В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отменил планировавшуюся на пятницу поездку в Швейцарию для встречи с представителями Ирана, что также вызывает беспокойство у трейдеров. "Это не тот геополитический фон, который мог бы внушить рынку уверенность в возможности скорого возобновления нормального судоходства в Ормузском проливе", - говорит основатель Vanda Insights Вандана Хари.