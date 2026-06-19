Brent подорожала до $80,18 за баррель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали умеренно расти вечером в пятницу, но неделю завершают в существенном минусе.

К 18:25 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,41%), до $80,18 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах биржи NYMEX на $0,25 (0,33%), до $76,85 за баррель. Основная сессия в США в пятницу проводиться не будет в связи с государственным праздником.

С начала недели Brent подешевела примерно на 9%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения, предусматривающего в том числе открытие Ормузского пролива. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Израиль и базирующееся в Ливане движение "Хезболла" договорились о прекращении огня, сообщает в пятницу Sky News со ссылкой на источник. По данным источника, перемирие вступило в силу с 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ynet сообщил со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что Израиль согласился на прекращение огня. При этом чиновник отметил, что Армия обороны Израиля останется на юге Ливана и будет реагировать на возникающие угрозы, в том числе отвечать на атаки "Хезболлы".

"Есть риски, что сделка (между США и Ираном - ИФ) может сорваться, - написала старший стратег на сырьевых рынках в RBC Capital Markets Хелима Крофт. - К таким рискам относятся логистические проблемы, противодействие со стороны Конгресса США и продолжающиеся удары Израиля на юге Ливана".