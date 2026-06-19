ЦБ учтет всплеск цен на топливо в июльском опросе по инфляционным ожиданиям

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Июньский опрос Банка России по инфляционным ожиданиям не учитывал фактор всплеска цен на топливо, он будет включен в июльский опрос, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается временных факторов на стороне предложения, здесь очень важно, как будет развиваться ситуация и насколько эти факторы из разовых могут перейти в устойчивое ценовое давление, прежде всего через повышение инфляционных ожиданий. Понятно, что бензин - это товар-маркер. В июньских опросах этого, кстати, нет, будем смотреть на июльские прогнозы по инфляционным ожиданиям, которые выйдут до следующего заседания. Важно будет посмотреть, как это отразится в целом на издержках по широкому кругу товаров", - сказала она.

Июньский опрос проводился с 29 мая - 10 июня 2026 года. Он показал, что инфляционные ожидания населения снизились до 12,4% с 13% в мае, вернувшись на уровень июля 2024 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне снизилась с 15,1% до 14,2% (тоже уровень июля 2024 года).