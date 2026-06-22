Brent подешевела до $78,99 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

В заявлении, опубликованном посредниками - Катаром и Пакистаном, - говорится о достигнутом сторонами прогрессе, в том числе создании механизма для дальнейших технических переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что по итогам консультаций Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

К 8:20 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,58 (1,96%), до $78,99 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,72 (0,9%), до $80,57 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEXи на $0,59 (0,78%), до $75,26 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

"Снижение цен обусловлено прежде всего улучшением перспектив дипломатического прорыва в отношениях США и Ирана, - отмечает основатель аналитической компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева. - Это повышает вероятность снятия санкций против Ирана в будущем".

"Такое развитие событий позволило бы вернуть на мировой рынок почти 1,5 млн баррелей иранской нефти", - говорит она.

Делегации Ирана и США на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане.

В субботу Иран объявил, что будет блокировать Ормузский пролив, пока Израиль не завершит военную операцию в Ливане. По данным отслеживания танкеров, число судов, проходящих по этому маршруту, резко сократилось в воскресенье.