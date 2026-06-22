Рубль утром немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8175 руб. (+1,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Поддержка рубля временно усилится, на текущей неделе вероятно умеренное укрепление национальной валюты со смещением курса в нижнюю часть торговых диапазонов 10,5-11 руб. за юань и 71-76 руб., считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Решение ЦБ РФ замедлить скорость снижения ключевой ставки, отмечает аналитик, как минимум приостановило ослабление национальной валюты.

На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку, указывает он: на рынке вырастет предложение иностранной валюты на фоне приближения сроков июньских налоговых выплат (29 июня). "Пик продаж валюты ждем в конце недели (четверг-пятница)", - говорится в комментарии Попова.

Несмотря на риски ограничения экспортной выручки из-за снижения цен на нефть, решение Банка России растянуть период жесткой денежно-кредитной политики укрепит поддержку рубля в среднесрочной перспективе через ограничение экономической и импортной активности, полагает эксперт ПСБ. "Это позволяет при прочих равных сохранить прогноз ограниченного ослабления рубля до конца текущего года (80-85 руб. за доллар и 12-12,5 руб. за юань). На текущей неделе ждем умеренного укрепления курса национальной валюты с временным смещением котировок в нижнюю часть торгового диапазона (10,5-11 руб. за юань и 71-76 руб. за доллар)", - пишет Попов в обзоре.

Банк России с понедельника снижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что в апреле-мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.

На ценовую динамику значимо влияли волатильные позиции, которые в июне могут привести к ускорению текущих темпов роста цен. Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года, когда бюджетная политика будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.

Цены на нефть опускаются в понедельник после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

В заявлении, опубликованном посредниками (Катаром и Пакистаном), говорится о достигнутом сторонами прогрессе, в том числе о создании механизма для дальнейших технических переговоров.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что по итогам консультаций Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени составляет $79,02 за баррель, что на 1,91% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,79%, до $75,23 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

Делегации Ирана и США на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане.

В субботу Иран объявил, что будет блокировать Ормузский пролив, пока Израиль не завершит военную операцию в Ливане. Согласно данным отслеживания танкеров, число судов, проходящих по этому маршруту, резко сократилось в воскресенье.