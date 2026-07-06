Росавиация подписала сертификат типа на Ан-2 для его дальнейшей модернизации

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Росавиация в начале июля подписала сертификат типа на самолет Ан-2, это позволит начать работы по его модернизации, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на сессии по малой авиации форума "Иннопром-2026".

"Наверное, важным, хоть это будет чуть с юмором сказано, событием стало, что мы 3 июля подписали сертификат типа на самолет Ан-2. В первую очередь это позволяет окончательно нам определить разработчика этой машины - СибНИА и, конечно же, осуществить работы, связанные с модернизацией двигателя по линии Минпромторга, а также снятию дальнейших ограничений", - сказал он.

"Пока эта девятиместная машина, она будет допущена к пассажирским перевозкам. И мы, конечно же, видим привлекательность со стороны СибНИА и других коммерческих предприятий по ее производству. Уверен, что она тоже устойчиво будет эксплуатироваться на рынке", - добавил Ядров.

В настоящее время лишь 49 самолетов Ан-2 включены в коммерческие сертификаты эксплуатанта и 358 - в сертификаты для проведения авиационных работ, напомнил он.

Ан-2 - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в 1947 году. По-прежнему используется для перевозки пассажиров на местных авиалиниях.