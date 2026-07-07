Казахстан продлит запрет вывоза отдельных видов нефтепродуктов до 22 мая 2027 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана планирует продлить запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов до 22 мая 2027 года, говорится в проекте указа ведомства, опубликованном в базе нормативно-правовых актов Казахстана.

"В период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года устанавливается запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза", - говорится в проекте.

Кроме того, в период с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года вводится запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.

"Запреты вводятся сроком на шесть месяцев и предусматривают отдельные исключения, в том числе для гуманитарной помощи и поставок, осуществляемых по решениям правительства Республики Казахстан", - отмечается в документе.

Проекты приказов подлежат публичному обсуждению до 21 июля 2026 года.

Действующие приказы введены на периоды с 21 мая по 21 ноября 2026 года и с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года.