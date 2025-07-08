Минпромторг хочет значительно увеличить финансирование программы льготного лизинга в судостроении

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Программа стимулирования спроса на новые суда через льготный лизинг будет значительно увеличена за счёт перераспределения средств в рамках федерального проекта по производству судов и комплектующих, заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

Он напомнил, что программы повышения спроса как через льготное кредитование, так и через льготный лизинг активно используются в автопроме.

"Есть такая же программа в судостроении с использованием средств ФНБ. В настоящий момент в рамках федерального проекта новую программу по стимулированию спроса мы хотим, на самом деле, значительно увеличить, возможно, с учётом перераспределения ресурсов внутри проекта с тем, чтобы сконцентрировать наше внимание именно на стимулировании спроса на строящиеся суда", - сказал он, выступая на транспортной сессии в рамках "Иннопрома".

На прошлой неделе о том, что с 2026 году будет перезапущена программа льготного лизинга в судостроении, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"В этом году, с учетом текущего бюджетного момента, мы начать не смогли, будем заявлять эту программу на начало финансирования со следующего года", - говорил он.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию речного транспорта в июне 2023 года предложил расширить программу гражданского судостроения, сделав акцент на строительстве пассажирского флота. По итогам совещания он дал поручение правительству к марту 2024 года принять решение о выделении с 2025 года средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на программу льготного лизинга гражданского судостроения.

Минпромторг планировал в течение 2024 года подготовить и представить обновленную финансовую модель развития пассажирского судостроения с учетом планов по увеличению количества судов и привлечения дополнительных средств ФНБ, запуск расширенной программы планировался с 2025 года.