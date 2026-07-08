Рубль в среду укрепился в паре с юанем на фоне резкого роста цен на нефть

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль укрепился на фоне резкого роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,2015 руб., что на 8,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 9 июля на 27,68 копейки, до 76,4026 руб., и увеличил курс евро на 45,35 копейки, до 87,3511 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

"Рубль в среду подрос в паре с юанем, сегодня поддержку его котировкам оказало заметное удорожание нефти в последние пару дней из-за очередного всплеска напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержку рублю оказывает тот факт, что в этом месяце экспортерам предстоит уплачивать квартальный НДД, а из-за сильного роста нефти этой весной величина налога за второй квартал должна быть заметно выше, чем в последние месяцы. Как следствие, в июле экспортеры будут увеличивать предложение валюты при подготовке к налоговым выплатам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Рост нефтяного рынка усилился в среду, Brent поднялась выше отметки в $80 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $80,3 за баррель, что на 8,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 7,68%, до $75,84 за баррель.

Во вторник нефть Brent подорожала на 3,01%, WTI - на 2,76%.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Трамп отметил, что недоволен Тегераном, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Как сообщалось, вооруженные силы США в ночь на среду нанесли новые массированные удары по Ирану в ответ на недавние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), в свою очередь, ударил по американским военным базам в районе Персидского залива.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей - до 411,4 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка лишь незначительно изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник уменьшилась на 1 базисный пункт - до 14,36% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в среду остались на прежнем уровне - 14,12% и 14,48% годовых соответственно, срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт, до 15,3% годовых.