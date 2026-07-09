"КАМАЗ" планирует с 1 октября проиндексировать зарплаты на 10%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" планирует с 1 октября проиндексировать зарплаты сотрудников на 10%, сообщил гендиректор группы Сергей Когогин корпоративной газете "Вести КАМАЗа".



"Совместно с профсоюзной организацией в рамках выполнения обязательств по коллективному договору мы приняли решение провести индексацию заработной платы сотрудников с 1 октября 2026 года. Она вырастет в среднем на 10%. Меры по снижению затрат, оптимизация бизнес-процессов, рост производительности труда, работа с модельным рядом, с покупателями и наша нацеленность на быстрое реагирование на запросы рынка и покупателей внушают нам сдержанный оптимизм для такого решения", - сказал он.



Первое полугодие, по его оценке, сложилось для "КАМАЗа" "довольно успешно".



"Мы укрепляем позиции на рынке тяжелых грузовиков, нарастив долю, по данным аналитического агентства "Автостат", до 39%. Могу с уверенностью сказать, что "КАМАЗ" является крупнейшим производителем большегрузных автомобилей в России и СНГ. Он был и остается лидером на российском рынке тяжелых грузовиков. По результатам первого полугодия "КАМАЗ" реализовал больше автомобилей, чем четыре наших самых крупных конкурента вместе взятые", - рассказал Когогин.



По его словам, компания в текущем году оперативно отреагировала на приток новых заказов и скорректировала производственные планы. "Отменены запланированные на лето простои, чтобы ускорить производство и соблюсти сроки поставок. Уменьшена продолжительность корпоративного летнего отпуска. Это позволит продлить период активной работы производства и выпустить дополнительный объем без ущерба для качества", - добавил Когогин.



По подсчетам аналитического агентства "Автостат" на основе данных от АО "ППК", продажи крупнотоннажных грузовиков в России в I полугодии 2026 года снизились на 17,3%, до 18 194 единиц. Продажи "КАМАЗа" составили 6981 машину (+8,8%).

