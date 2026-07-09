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Катар перестанет наращивать производство СПГ из-за атаки на его танкер в Ормузском пролив

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Катар останавливает наращивание производства на крупнейшем в мире предприятии по выпуску СПГ Ras Laffan, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Атака на принадлежащий эмирату танкер в Ормузском проливе на этой неделе усилила опасения, что проход судов по этому маршруту все еще является слишком рискованным.

Представители QatarEnergy провели серию совещаний, и глава компании Саад аль-Кааби решил отказаться от планов наращивания производства на комплексе Ras Laffan, сообщили источники. По их словам, работа комплекса будет поддерживаться на минимальном уровне из соображений безопасности, и подход судов к предприятию в ближайшие дни будет сокращен.

Катарский СПГ-танкер 7 июля попал под удар у побережья Омана при выходе из пролива и получил повреждения. Власти Катара возложили ответственность за это на Иран.

В середине июня Bloomberg сообщал, что Катар планирует восстановить половину производства СПГ, замороженного из-за ближневосточного конфликта, через месяц после открытия Ормузского пролива для свободного прохода судов. Власти страны также рассчитывали восстановить основную часть экспортных мощностей в течение двух месяцев.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар Иран СПГ Оман QatarEnergy Саад аль-Кааби Ras Laffan
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