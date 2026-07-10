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МЭА оценило нефтеэкспорт из РФ в июне в 7,7 млн б/с, доходы с падением цен снизились на $5 млрд

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в июне составил 7,71 млн баррелей в сутки (б/с), что на 390 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, и на 490 тыс. б/с выше уровня июня 2025 года, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

В частности, экспорт нефти относительно мая вырос на 620 тыс. б/с и на 1,12 млн б/с относительно июня 2025 года - до 5,8 млн б/с. Это наивысшее значение с 2022 года. МЭА отмечает, что морские поставки Urals и ESPO в июне достигли рекордных показателей. Около половины экспорта пришлось на индийских покупателей, которые увеличили закупки российской нефти на 760 тыс. б/с - до 2,6 млн б/с.

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Экспорт нефтепродуктов из России, в свою очередь, снизился на 230 тыс. б/с к маю и на 660 тыс. б/с к июню 2025 г. - до 1,91 млн б/с. Снижение обусловлено введением эмбарго на поставки за рубеж авиакеросина (вдобавок к действовавшему запрету на экспорт бензина), а также сокращением поставок газойля.

На фоне падения мировых котировок доходы России от нефтяного экспорта в июне снизились относительно мая почти на $5 млрд и составили $15,84 млрд. При этом относительно июня прошлого года выручка была выше на $2,53 млрд.

МЭА РФ нефть
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