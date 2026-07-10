Российские банки в мае увеличили запасы драгметаллов на 4,3 тонны

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в российских банках на начало июня 2026 года оценивались в 772 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 76,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за май запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 4,3 тонны (на 6%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.