Российские банки в мае увеличили запасы драгметаллов на 4,3 тонны
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в российских банках на начало июня 2026 года оценивались в 772 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.
Исходя из учетных цен, это 76,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.
Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за май запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 4,3 тонны (на 6%).
Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.