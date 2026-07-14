Доходность госбондов США упала на данных о замедлении инфляции, доллар дешевеет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США резко снизилась 14 июля на данных об июньской инфляции, оказавшейся существенно слабее прогнозов.

Фьючерсы на американские индексы преимущественно растут, золото активно дорожает, а доллар падает к основным мировым валютам.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3,5% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с майскими 4,2%, причем падение стало максимальным с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ослабление инфляции, до 3,8%.

После таких данных рынок резко изменил свои ожидания относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, рынок сейчас оценивает вероятность ее повышения в июле в 15,5%, тогда как до публикации статданных оценка такой вероятности превышала 40%.

Доходность двухлетних US Treasuries упала после публикации данных примерно на 10 базисных пунктов (б.п.), составив 4,18%. Показатель для 10-летних гособлигаций опустился на 4,7 б.п., до 4,573%.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), рухнул на 0,5%.

Пара евро/доллар по данным на 16:08 мск торгуется на уровне $1,1453 по сравнению с $1,1383 на закрытие рынка в понедельник, евро прибавляет 0,6%. Курс фунта стерлингов к доллару повысился на 0,5%, до $1,3412.

Фьючерсы на американский фондовый индекс S&P 500 растут примерно на 0,2%, на индекс Nasdaq Composite - на 1%. Фьючерсы на Dow Jones теряют 0,2% из-за обвала акций International Business Machines после слабой предварительной отчетности.

Котировки фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex выросли на 1,8% - до $4077 за тройскую унцию.