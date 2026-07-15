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"Норникель" консолидировал выпуск платиноидов в Мончегорске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" изменил цепочку производства драгоценных металлов, консолидировав их выпуск в Мончегорске (Кольская ГМК) с июля 2026 года, сообщила компания.

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Компания перенесла переработку одного из промежуточных продуктов (кека огарка медного шлама) цеха Медного завода на Кольскую площадку. Это позволит повысить извлечение металлов, ускорить процесс производства и сократить расходы, снизив уровень незавершенного производства.

Компания пока не комментирует, может ли рост извлечения платиноидов способствовать повышению производственного прогноза.

Уже в июле 2026 года весь объем кека огарка медного шлама будет перенаправляться из Норильска в Мончегорск. "Весь палладий компании (а это 40% всего палладия в мире) теперь будет выпускаться именно в Мончегорске в виде концентрата", - отметила главный технолог Кольского металлургического завода Ольга Северинова.

Объем инвестиций в проект, который потребовал модернизации химико-металлургического цеха Кольской ГМК, составил около 500 млн рублей. По словам главного инженера Кольской ГМК Сергея Щербакова, положительный эффект проекта - в выработке незавершенного производства и более полном извлечении драгоценных металлов по технологии химико-металлургического цеха в сравнении с технологией металлургического цеха Медного завода.

"Норникель" планирует перенос плавильных мощностей устаревшего Медного завода в Китай, ближе к потребителю и вне возможных санкционных ограничений, но переговоры с китайскими компаниями пока не увенчались успехом. Этот перенос необходим с точки зрения экологии, так как реализация Серной программы на Медном заводе сильно осложнилась после 2022 года. В любом случае, закрытие плавильного цеха Медного завода ожидается к концу 2028 года.

Кольская ГМК Мончегорск Норильск Норникель Китай Медный завод
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