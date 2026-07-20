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КТК сообщил об атаке БПЛА на танкер NELSA

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Гражданский танкер NELSA был атакован 20 июля беспилотным летательным аппаратом во время погрузки на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума", сообщает пресс-служба КТК.

После воскресной атаки на танкеры ASIA (нефть компании "Тенгизшевройл" (Сhevron) и NISSOS IOS (нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз") погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля, однако после новой атаки вновь остановлена. Разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено.

"В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования на плавсредствах КТК. Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть", - говорится в сообщении.

Судно находилось у выносного причального устройства N1 (ВПУ-1).

"Ожидаем, что страны-участницы КТК осудят указанные атаки и в рамках неукоснительного соблюдения норм международного права выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан",- подчеркивает КТК.

Ранее МИД и Минэнерго Казахстана осудили атаки на объекты международной энергетической инфраструктуры. Внешнеполитическое ведомство рассматривает их "как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан" и выражает обеспокоенность игнорированием согласованного механизма обмена информацией о танкерах в Черном море.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% этого объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК КазМунайГаз Казахстан
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