Добыча на Карачаганаке восстановлена после спада из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане добыча углеводородов на месторождении Карачаганак восстановлена после вынужденного снижения в конце июня из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ, сообщили "Интерфаксу-Казахстан" в Минэнерго.

"Добыча на месторождении Карачаганак восстановлена", - говорится в ответе министерства на запрос.

В ведомстве не предоставили данных об объемах добычи нефти и газоконденсата на Карачаганаке и отгрузках на Оренбургский ГПЗ.

"Поставка газа на ОГПЗ осуществляется в соответствии с договоренностями с российской стороной", - отметили в Минэнерго.

По данным главы нацкомпании "КазМунайГаз" Асхата Хасенова на 7 июля, на Карачаганаке добыча велась все еще в ограниченном объеме, на месторождении добывалось 28 тысяч тонн в сутки при норме в 34 тысячи тонн; на Оренбургский ГПЗ поставлялось 290 тысяч кубометров газа в час или 29% от нормы.

Карачаганак сократил добычу в конце июня из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ.

С месторождения Карачаганак сырой газ поставляется на Оренбургский завод "Газпрома". После переработки часть объемов возвращается в Казахстан в виде товарного и сжиженного газа. Добыча сырого (попутного) газа на Карачаганакском месторождении неразрывно связана с извлечением нефти и газового конденсата.

24 июня в Минэнерго Казахстана сообщали, что Казахстан скорректировал логистику поставок газа, покрывает потребности в топливе из других источников из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между оператором проекта - Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн.