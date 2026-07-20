Суд приостановил на две недели слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Судья окружного суда в американском Окленде (штат Калифорния) Арасели Мартинес-Ольгин предписала Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery (WBD) на 14 дней приостановить завершение сделки о слиянии, пишет Bloomberg.

Компании рассчитывали закрыть ее 22 июля.

Неделю назад власти Калифорнии и 11 других штатов подали иск о блокировке сделки, заявив, что она нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирования контента кабельных телеканалов.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. WBD владеет, в частности, киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и стриминговым сервисом HBO Max, а также развлекательными, спортивными и новостными каналами, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery.

Акции Paramount и WBD дешевеют на 1,4% в ходе торгов в понедельник.