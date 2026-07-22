Нефть продолжает активно дорожать, цена Brent превышала $95 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Нефть активно дорожает в днем среду, причем цена Brent в ходе торгов превышала отметку в $95 за баррель впервые с начала июня.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:31 по московскому времени поднимается на $2,83 (3,11%), до $93,84 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки достигали $95,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $2,69 (3,19%), до $87,03 за баррель.

Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель из-за опасений новых перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, причем американские вооруженные силы атакуют объекты в Иране уже 11 ночей подряд. Накануне ночью американские военные атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, а также крупный индустриальный центр Тебриз.

Кроме того, йеменские хуситы объявили блокаду портов Саудовской Аравии и угрожают атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию; второй проходит через Ормузский пролив.

В связи с угрозами три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена, сообщает Reuters.

"Мы полагаем, что нефть будет колебаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель в зависимости от новостей, - отметил глава Infrastructure Capital Management Джей Хэтфилд. - Если Красное море действительно окажется закрытым, котировки подскочат выше $100 за баррель, но этого мы пока не наблюдаем".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,6 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по московскому времени.