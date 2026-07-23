Еврокомиссия одобрила сделку Paramount по покупке Warner Bros. Discovery

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery (WBD).

Ранее Paramount представила на рассмотрение ЕК ряд предложений, которые могли бы снять опасения регулятора в отношении слияния двух компаний.

"Сделка одобрена при условии полного выполнения Paramount взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении ЕК.

В частности, Paramount пообещала прекратить свое участие в United International Pictures (ее СП в сфере кинопроката с Universal Pictures) на территории европейской экономической зоны в течение 13 месяцев после закрытия сделки.

Она также обязалась в течение 10 лет не заключать с NBC Universal, материнской компанией Universal Pictures, соглашений о совместном прокате фильмов в Европе, сообщила ЕК.

Paramount взяла на себя еще ряд обязательств, касающихся кинопроката в регионе, поскольку обеспокоенность у европейского регулятора вызывал потенциальный рост концентрации именно в этом сегменте рынка в результате ее сделки с WBD.

Как сообщалось, Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля.

Министерство юстиции США одобрило сделку в июне. Однако в июле представители 12 штатов подали иск в суд с целью заблокировать ее, а вслед за ними иск подала и Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA, отраслевой профсоюз). Судья окружного суда в американском Окленде (штат Калифорния) Арасели Мартинес-Ольгин предписала Paramount и WBD, которые планировали завершить слияние 22 июля, приостановить закрытие сделки на 14 дней.

Акции Paramount прибавляют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34,5%.