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Госдума приняла закон о повышении пороговых значений госзакупок у малого бизнеса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во II и III чтениях поправки (№ 1286425-8) к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), повышающие пороговые значения для госзакупок только у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) - спецторгов - до 30 млн рублей с 20 млн рублей в настоящее время.

Законопроект в палату 10 июля внесла группа депутатов и сенаторов.

Помимо повышения уровня цены закупок у СМП и СОНКО эти поправки временно, до конца 2027 года, повышаются и ценовой порог для такой закупочной процедуры, как запрос котировок - с 10 млн рублей до 20 млн рублей.

Также инициатива предусматривает возможность изменения существенных условий контракта в ряде случаев, соразмерного изменения цены и объема контрактов (до 10%) с неопределенным объемом, сокращения сроков согласования с уполномоченными органами отдельных видов закупок и т.п.

Еще одно нововведение - снятие ограничения предельного годового объема в 50 млн рублей для закупок малого объема (до 600 тыс\я рублей) у единственного поставщика при условии, что такие закупки осуществляются для нужд сельских населенных пунктов.

В ходе подготовки поправок к III чтению из тогда еще законопроекта были убраны положения, которые предусматривали наделение Минфина полномочиями по разъяснению норм законодательства о контрактной системе.

Ранее часть этих изменений уже неоднократно предлагалось внести в 44-ФЗ. Так, например, еще в 2022 году правительство Москвы предлагало поднять порог закупок у малого бизнеса до 50 млн рублей, а регионы в 2023 году предлагали увеличить этот порог до 30-100 млн рублей.

Тогда регионы объясняли необходимость увеличения ценового порога для таких закупок тем, что с 2013 года, когда было утверждено действующее ограничение в 20 млн рублей, цены заметно выросли, и этот "порог" во многих случаях не позволяет проводить спецторги без дробления тех или иных закупок.

Также участники контрактной системы неоднократно указывали на необходимость наделения регулятора полномочиями давать официальные разъяснения по тем или иным положениям 44-ФЗ или подзаконных актов к нему. Отсутствие такого регулятора, по их мнению, значительно затрудняет и затягивает решение спорных вопросов в случае неоднозначной трактовки этих положений сторонами спора. А также ведет к разнонаправленной судебной практике, когда суды по аналогичным делам принимают различные решения.

Госдума Минфин правительство СМП СОНКО
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