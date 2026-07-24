ЕС ввел превентивные санкции против грузинского НПЗ в порту Кулеви

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел превентивные санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода в грузинском порту Кулеви, которые вступят в силу 25 января 2027 года, если завод не откажется от переработки российской нефти.

"Запрет распространяется на нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывающие российскую нефть, и один из них, Кулевийский НПЗ, также включен в этот список. Включение в список произойдет с шестимесячной задержкой, чтобы дать заводу время диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от использования российской нефти. После оценки, проведенной комиссией (Еврокомиссией, ЕК - ИФ), Совет примет решение о необходимости включения НПЗ в список", - заявила ЕК после объявления Советом ЕС масштабного 21-го пакета санкций против России.

Отложенный запрет на сделки с грузинским НПЗ принят, наряду с объявленными санкциями в отношении белорусского АО "Мозырский НПЗ" и OOO "Европейская трейдинговая компания" (ETK), которое, по утверждению ЕК, является дочерней компанией "Белорусской нефтяной компании", созданной тремя белорусскими производителями - Мозырским НПЗ, "Нафтаном" и "Белоруснефтью", чтобы продавать в России нефтепродукты, производимые Мозырским НПЗ и "Нафтаном".

В феврале ЕС планировал включить Кулевийский НПЗ в 20-й пакет санкций, однако после консультаций с властями Грузии исключил его из санкционного пакета. Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан тогда озвучил обязательства властей Грузии соблюдать запрет ЕС на импорт российской нефти и ограничения в отношении морских танкеров заходить в грузинские порты или получать услуги.

2 июля компания Black Sea Petroleum (BSP), которой принадлежит НПЗ в Кулеви, сообщила о намерении полностью отказаться от импорта российской нефти с августа-сентября. По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн.

Единственный НПЗ в Грузии, который строится в муниципалитете Хоби, ввел первую очередь мощностью 1,2 млн тонн в конце прошлого года. Ввод второй очереди увеличит мощности завода до 4,5 млн тонн нефти в год. Общий объем инвестиций оценивается в $800 млн.

Завод расположен рядом с принадлежащим Госнефтекомпании Азербайджана терминалом в порту Кулеви (находится в восточной прибрежной части Черного моря близ села Кулеви Хобского муниципалитета), который был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, суммарная мощность составляет 10 млн тонн нефтеналивных грузов в год.

В марте компания сообщала, что планирует перейти на сырье из Туркменистана и Казахстана.

Ранее также сообщалось, что Грузия в январе-июне 2026 года экспортировала нефтепродукты на $487 млн, что в 10,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным статистики, по итогам первого полугодия нефтепродукты стали одним из основных драйвером роста грузинского экспорта, заняв второе место среди ключевых экспортных товаров после реэкспорта легковых автомобилей. При этом доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта выросла до 12,6% с 1,4%, а доля реэкспорта автомобилей снизилась до 24,2% с 37,7%.

Импорт нефтепродуктов в страну в первом полугодии увеличился на 34,6%, до $811,8 млн. Ввоз сырой нефти в Грузию составил $202,2 млн, тогда как в первом полугодии прошлого года поставки нефти практически отсутствовали. Согласно статданным, весь объем импортируемой нефти Грузия ввезла из России, в натуральном выражении поставки составили 481,9 тысячи тонн.