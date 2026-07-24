Поиск

ЕС ввел превентивные санкции против грузинского НПЗ в порту Кулеви

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел превентивные санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода в грузинском порту Кулеви, которые вступят в силу 25 января 2027 года, если завод не откажется от переработки российской нефти.

"Запрет распространяется на нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывающие российскую нефть, и один из них, Кулевийский НПЗ, также включен в этот список. Включение в список произойдет с шестимесячной задержкой, чтобы дать заводу время диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от использования российской нефти. После оценки, проведенной комиссией (Еврокомиссией, ЕК - ИФ), Совет примет решение о необходимости включения НПЗ в список", - заявила ЕК после объявления Советом ЕС масштабного 21-го пакета санкций против России.

Отложенный запрет на сделки с грузинским НПЗ принят, наряду с объявленными санкциями в отношении белорусского АО "Мозырский НПЗ" и OOO "Европейская трейдинговая компания" (ETK), которое, по утверждению ЕК, является дочерней компанией "Белорусской нефтяной компании", созданной тремя белорусскими производителями - Мозырским НПЗ, "Нафтаном" и "Белоруснефтью", чтобы продавать в России нефтепродукты, производимые Мозырским НПЗ и "Нафтаном".

В феврале ЕС планировал включить Кулевийский НПЗ в 20-й пакет санкций, однако после консультаций с властями Грузии исключил его из санкционного пакета. Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан тогда озвучил обязательства властей Грузии соблюдать запрет ЕС на импорт российской нефти и ограничения в отношении морских танкеров заходить в грузинские порты или получать услуги.

2 июля компания Black Sea Petroleum (BSP), которой принадлежит НПЗ в Кулеви, сообщила о намерении полностью отказаться от импорта российской нефти с августа-сентября. По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн.

Единственный НПЗ в Грузии, который строится в муниципалитете Хоби, ввел первую очередь мощностью 1,2 млн тонн в конце прошлого года. Ввод второй очереди увеличит мощности завода до 4,5 млн тонн нефти в год. Общий объем инвестиций оценивается в $800 млн.

Завод расположен рядом с принадлежащим Госнефтекомпании Азербайджана терминалом в порту Кулеви (находится в восточной прибрежной части Черного моря близ села Кулеви Хобского муниципалитета), который был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, суммарная мощность составляет 10 млн тонн нефтеналивных грузов в год.

В марте компания сообщала, что планирует перейти на сырье из Туркменистана и Казахстана.

Ранее также сообщалось, что Грузия в январе-июне 2026 года экспортировала нефтепродукты на $487 млн, что в 10,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным статистики, по итогам первого полугодия нефтепродукты стали одним из основных драйвером роста грузинского экспорта, заняв второе место среди ключевых экспортных товаров после реэкспорта легковых автомобилей. При этом доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта выросла до 12,6% с 1,4%, а доля реэкспорта автомобилей снизилась до 24,2% с 37,7%.

Импорт нефтепродуктов в страну в первом полугодии увеличился на 34,6%, до $811,8 млн. Ввоз сырой нефти в Грузию составил $202,2 млн, тогда как в первом полугодии прошлого года поставки нефти практически отсутствовали. Согласно статданным, весь объем импортируемой нефти Грузия ввезла из России, в натуральном выражении поставки составили 481,9 тысячи тонн.

Грузия Мозырский НПЗ Кулеви Евросоюз Дэвид О'Салливан Black Sea Petroleum
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $98,83 за баррель

Санкции ЕС против Озон банка не распространяются на другие юрлица группы Ozon

Цена нефти Brent держится выше $100 за баррель

 Цена нефти Brent держится выше $100 за баррель

Санкции ЕС коснутся МосБиржи, зампреда ЦБ РФ

 Санкции ЕС коснутся МосБиржи, зампреда ЦБ РФ

Потери британской экономики от аномальной июньской жары оценили в $1,5 млрд

 Потери британской экономики от аномальной июньской жары оценили в $1,5 млрд

Власти обсуждают продление запрета на экспорт дизтоплива на месяц, бензина - на полгода

 Власти обсуждают продление запрета на экспорт дизтоплива на месяц, бензина - на полгода

Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с конца мая

Международные резервы РФ с 10 по 17 июля увеличились на $0,5 млрд

Министр энергетики Турции провел переговоры с Новаком в Москве

 Министр энергетики Турции провел переговоры с Новаком в Москве

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК

 Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10718 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3309 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов