Российские рыбаки к 26 июля снизили вылов лососей в 2,1 раза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские рыбаки к 26 июля выловили 44,7 тысячи тонн тихоокеанских лососей, в 2,1 раза меньше, чем годом ранее (93,3 тысячи тонн), говорится в материалах ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии).

Наибольший вылов - 31,8 тысячи тонн пришелся на Камчатку. Но это в 2,2 раза меньше прошлогоднего (68,9 тысячи тонн). В Хабаровском крае вылов снизился на треть, до 8,1 тысячи тонн с 12,3 тысячи тонн годом ранее, на Сахалине - до 1,6 тысячи тонн с 4,4 тысячи тонн, в Магаданской области - до 302 тонны с 772 тонн соответственно.

Горбуши добыто 27,5 тысяч тонн, кеты - 10 тысяч тонн, нерки - 6,9 тысячи тонн, чавычи - 142 тонны, симы - 43 тонны, кижуча - 23 тонны.

Скорректированный прогноз вылова лососей на этот год составляет 229 тысяч тонн.

"Крайне низкими" назвал показатели текущей лососевой путины председатель комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"К сожалению, путина в разгаре, но фиксируем крайне низкие показатели. На этот год и так был пессимистичный сценарий, но и он не реализуется", - сказал он на пресс-конференции.

По словам сенатора, комитет получил обращение рыбаков Дальнего Востока об отсрочке платежей за перезакрепление рыболовных участков "в связи с негативным течением лососевой путины". "Мы договорились с Минсельхозом посчитать цифры, понять и смоделировать, какие прогнозируются доходы рыбопромышленных предприятий, какая финансовая нагрузка ложится на рыбаков в связи с необходимостью выплат. Будем садиться за стол переговоров с финансовым блоком правительства после того, как у нас будут эти цифры", - сказал он, отметив, что ситуация сложная.

Двойных подчеркнул, что угроз для внутреннего рыбного рынка нет, поскольку параметры доктрины продбезопасности в этой отрасли перевыполняются.

"Вопрос в том, сможем ли мы сохранить хорошую динамику развития. Когда идут низкие доходы и высокая нагрузка на предприятия, происходит амортизация, остановка финансирования строительства судов. А у нас рыбаки стали главным драйвером развития гражданского судостроения - десятки судов, которые профинансировали отечественные рыбаки, сходят с верфей. Поэтому планируем все очень предметно посчитать и в такую дискуссию включиться. В любом случае комитет будет поддерживать, в первую очередь, рыбопромышленные предприятия", - заявил он.

В 2025 году вылов лососей в России составил 335 тысяч тонн, в 2024 году - 235 тысяч тонн, в 2023 году - 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тысяч тонн.