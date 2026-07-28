В России после оценки эффективности комплексной санации могут расширить ее применение

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Решение распространить новые механизмы комплексной санации и торгов в банкротстве с плавающим ценообразованием только на крупных должников позволит сформировать правоприменительную практику и при необходимости донастроить регулирование, после чего сфера применения этих инструментов может быть расширена.

Об этом "Интерфаксу" сообщил первый замминистра экономического развития Максим Колесников.

Закон, предусматривающий создание упомянутых механизмов, был опубликован 26 июля. Он расширяет спектр реабилитационных мер, применяемых как до начала процедуры банкротства, так и в ее рамках. В частности, предусматривается создание инструмента комплексной санации. Особенность этого механизма в том, что условия комплексной санации, в случае утверждения их судом, будут распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с ними. Воспользоваться новым механизмом смогут исключительно крупные должники с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей.

Документ также разрешает проводить аукционы с плавающим ценообразованием, когда торги по реализации активов банкротов могут идти не только на повышение, но и на понижение, если желающих купить имущество не будет. Такой порядок станет доступен при продаже имущества, общая ликвидационная стоимость которого превышает 1 млрд рублей.

По словам Колесникова, ограничение сферы применения новых инструментов связано с необходимостью их поэтапного внедрения.

"Поэтапное введение отдельных правовых инструментов, в том числе предусматривающих распространение действия комплексного соглашения о санации на кредиторов, которые не участвовали в его заключении, позволяет обеспечить взвешенное, поступательное развитие инструментария, сформировать необходимую правоприменительную базу", - сказал он.

Такой подход, по его словам, обеспечивает возможность последующей донастройки механизма и принятия обоснованного решения о расширении сферы его применения.

Аналогичная логика лежит в основе ограничения применения нового механизма проведения торгов с плавающим ценообразованием.

"Его ограниченное применение на первоначальном этапе позволит оценить фактическое влияние такого способа продажи на сроки реализации активов, уровень конкуренции между покупателями и конечную цену продажи имущества", - сказал Колесников.

По его словам, после оценки эффективности нового механизма сфера его применения может быть расширена.