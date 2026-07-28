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Boeing во II квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 8%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, во втором квартале 2026 года резко сократил чистый убыток и умеренно увеличил выручку, при этом скорректированный убыток оказался хуже прогнозов рынка, а выручка - лучше.

В апреле-июне чистый убыток компании составил $428 млн, или $0,67 в расчете на акцию, против убытка в $612 млн, или $0,92 на акцию, годом ранее.

Скорректированный убыток уменьшился до $0,76 на бумагу с $1,24.

Выручка увеличилась на 8% - до $24,56 млрд.

Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне $0,3 на акцию при выручке в $24,25 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в прошедшем квартале повысилась на 8% - до $11,75 млрд, поставки увеличились на 14% - до 171 самолета. Boeing получила 246 новых заказов, в том числе от Korean Air, Delta Air Lines и SMBC Capital.

Портфель заказов на конец июня оценивался в $597 млрд и насчитывал свыше 6,2 тысячи самолетов.

Продажи подразделения оборонной и космической техники в апреле-июне повысились на 13% - до $7,48 млрд. Выручка в сфере услуг увеличилась на 1% и составила $5,34 млрд.

Boeing Delta Air Lines Korean Air США
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