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Рубль снижается в паре с юанем после окончания налогового периода июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль снижается после окончания налогового периода июля и возросшего спроса на валюту; некоторую поддержку нацвалюте оказывает возобновившийся рост мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,71 руб. (+4,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,89 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть возобновили рост утром в среду после падения по итогам предыдущих двух сессий. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени торгуются по $87,1 за баррель, что на 3,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они упали на 4,8%, до $84,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 3,43%, до $81,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 4,1%, до $79,26 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на двухнедельных минимумах на фоне прекращения обмена ударами между США и Ираном, а также на сообщениях, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Однако в среду котировки перешли к активному восстановлению на сообщениях, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим формированиям в Ираке.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim. "Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР. Также иранские ВВС сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Кроме того, хуситы во вторник заявили, что нанесли ракетный удар по танкеру, шедшему под флагом Саудовской Аравии, сообщает The National. "Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что по танкеру NCC Ghazal, который проигнорировал предупреждающие сигналы, выпустили баллистические ракеты", - передает издание. Он уточнил, что судно нарушало введенную хуситами блокаду портов Саудовской Аравии и отметил, что в результате обстрела танкер лег на обратный курс. Сари добавил, что хуситы продолжат обеспечивать соблюдение морской блокады королевства.

"Во вторник рубль перешел к умеренному снижению. В результате, китайский юань по итогам дня прибавил порядка 1%, а в ходе торгов его котировки вплотную приближались к отметке 11,7 руб./юань, обновив тем самым максимум с марта. В среду тенденция к ослаблению рубля может продолжиться, что позволит паре "юань/рубль" сделать еще один шаг к верхней границе нашего целевого диапазона 11,3-11,8 руб./юань. Поддерживать данную тенденцию будет повышенный спрос на валюту при снижении предложения. При этом очередная волна роста мировых цен на нефть может несколько сдержать ослабление нацвалюты", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

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