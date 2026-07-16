В Армении в управление государству передан завод оппозиционера Царукяна

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Армении принадлежащий находящемуся под арестом бизнесмену, главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну завод "Араратцемент" передан в управление государства, такое решение принял Антикоррупционный суд Армении, сообщает Генпрокуратура республики.

"В рамках уголовного производства по конфискации имущества незаконного происхождения, осуществляемого при посредничестве генеральной прокуратуры, ЗАО "Араратцемент" передано в управление и под охрану Республики Армения решением Антикоррупционного суда", - заявили в надзорном ведомстве.

Иск против Царукяна и взаимосвязанных с ним лиц с требованием конфискации имущества незаконного происхождения был подан в Антикоррупциноный суд 9 октября 2023 года.

"Кроме ЗАО "Араратцемент" в иске содержится требование о конфискации у Царукяна 75 объектов недвижимости, рыночной стоимости десяти объектов, 57 из которых расположены в Ереване, 42 транспортных средств, участия в 38 юридических лицах, включая ООО "Мульти Групп Концерн", ООО "Мульти Автотранс", ООО "Онира Клаб" (казино "Шангри Ла" - ИФ), 105 865 865 000 драмов ($292 млн - ИФ), которые включают остаток и расходы незаконно полученных доходов, выданные займы, рыночную стоимость пяти транспортных средств", - заявили в Генпрокуратуре Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что завод "Араратцемент" будет национализирован. Он также неоднократно заявлял, что Царукян, а также другие лидеры оппозиционных сил "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче "предвыборных взяток".

7 июля суд в Ереване принял решение о двухмесячном аресте Царукяна. Следственный комитет подозревает группу лиц под его руководством в совершении в 2022-2024 гг. крупномасштабных мошенничеств и отмывании денег в особо крупных размерах - похищении более $22 млн у граждан Ирана, с которыми основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники, топлива.

Царукян заявил о сфабрикованном уголовном деле против него, назвав его "надуманным", и о краже голосов на выборах в парламент.

"Несмотря на давление и многочисленные атаки, партия "Процветающая Армения" получила достаточное количество голосов для прохождения в парламент. Но на глазах у всех произошло откровенное хищение голосов. Произвольным решением действующей власти целую парламентскую фракцию не допустили в Национальное собрание", - говорится в заявлении Царукяна, размещенном на его странице в соцсети.

По итогам выборов 14 июня партия Царукяна в парламент не прошла. Партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов, что позволит ей единолично сформировать новое правительство.