Япония могла потратить 31 июля $34 млрд на интервенции для поддержки курса иены

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Япония, вероятно, потратила порядка 5,3 трлн иен ($34 млрд) на интервенции для поддержки курса нацвалюты в минувшую пятницу, 31 июля, сообщает Bloomberg, проанализировавшее счета Банка Японии.

В тот день курс доллара к иене упал на 1,3%, что было воспринято трейдерами как сигнал интервенций на валютном рынке. Позднее Министерство финансов Японии подтвердило, что впервые за 15 лет прибегло к совместным интервенциям с США с целью поддержки курса нацвалюты.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон присоединился к валютным интервенциям, которые помогли поднять курс иены, в знак дружбы с Токио. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты при необходимости вновь примут участие в совместных интервенциях с Японией.

В начале торгов 3 августа курс доллара к иене вновь пошел вверх, но быстро перешел к резкому снижению, и эксперты полагают, что японский Минфин вновь провел интервенции. Стоимость американской валюты к доллару опускалась в ходе торгов до 155,23 иены. К 14:00 по Москве курс поднялся до 156,86 иены/$1, но остается ниже уровня закрытия предыдущей сессии (157,38 иены).

До интервенций на валютном рынке на прошлой неделе иена торговалась в паре с долларом на минимуме с 1986 года - около 164 иен/$1.

По данным Bloomberg, власти Японии потратили 8,45 трлн иен на поддержку нацвалюты 30 июля, что стало рекордным максимумом.

Иена устойчиво дешевела в этом году на фоне увеличения притока средств инвесторов в доллары в условиях ближневосточного кризиса, а также разрыва в процентных ставках Федеральной резервной системы и Банка Японии.

На прошлой неделе японский ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 1%, Федрезерв - в диапазоне 3,5-3,75%. Давление на иену также оказывает рост затрат на импорт подорожавших энергоносителей, сравнительно низкий уровень иностранных инвестиций и увеличение государственных расходов.

"Вероятно, власти Японии продолжат валютные интервенции в ближайшие дни, если иена начнет отыгрывать недавнее укрепление, - говорится в обзоре экспертов Goldman Sachs. - Мы по-прежнему считаем, что это является эффективным инструментом, позволяющим Токио выиграть время до тех пор, пока фундаментальные факторы не начнут складываться в пользу укрепления иены".