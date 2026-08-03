Капитализация Amazon впервые превысила $3 трлн

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Акции Amazon.com Inc. активно дорожают в понедельник, капитализация компании впервые превысила отметку в $3 трлн.

Amazon стала пятой компанией, которой покорился этот рубеж. Ранее это удалось сделать Nvidia Corp., Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Apple Inc.

Цена бумаг Amazon в понедельник повышается на 4,7%. С начала года ее рыночная стоимость выросла на 23,2%, это лучшая динамика среди компаний так называемой "великолепной семерки".

На прошлой неделе она обнародовала отчетность за второй квартал. За этот период чистая прибыль компании подскочила более чем в три раза и достигла $62,6 млрд, выручка увеличилась на 20%, до $200,6 млрд. В том числе выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) увеличилась на 37%, до $42,2 млрд.

После публикации отчетности капитализация Amazon выросла примерно на $400 млрд. Средний прогноз аналитиков, составленный Bloomberg, предусматривает рост акций компании примерно на 14% с текущего уровня в ближайший год.