Uber и Wayve получили разрешение запустить роботакси в Лондоне

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc. и британский разработчик систем автономного вождения Wayve Technologies Ltd. получили разрешение запустить роботакси в Лондоне, пока с участием водителей-операторов за рулем автомобилей.

Транспортное управление Лондона (TfL) выдало лицензии, позволяющие ряду автономных автомобилей Wayve осуществлять услуги, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Автомобили Wayve предназначены для автономного вождения и будут самостоятельно управлять движением, - говорится в сообщении. - При этом в салоне будет находиться прошедший специальную подготовку и лицензированный TfL водитель, который будет контролировать поездку и при необходимости оказывать помощь или брать на себя управление".

Компании отметили высокий интерес лондонцев к заказу автономных автомобилей Wayve в сервисе Uber. За последние восемь недель более 100 тыс. пользователей зарегистрировались в "списке желающих". Доступ к роботакси некоторые из них смогут получить позднее этим летом.

На прошлой неделе китайская Baidu сообщила, что начала тестирование роботакси в Лондоне вместе с сервисом Freenow от конкурента Uber - Lyft Inc.