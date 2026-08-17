Петербургская биржа обяжет покупателей топлива регистрировать внебиржевые сделки, проводимые с биржевым товаром

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Петербургская биржа изменила правила торгов, внеся в них новое обязательство для покупателей нефтепродуктов – теперь необходимо регистрировать на бирже все последующие внебиржевые сделки, которые проводятся с купленным на бирже товаром. Перечень товаров, подпадающих под изменения, будет утвержден приказом президента биржи. Нововведения вступят в силу после утверждения советом директоров биржи и регистрации правил Банком России, сообщила биржа.

Обязательная регистрация внебиржевых договоров с топливом (в случае, если товар приобретен на бирже) направлена на обеспечение контроля за оборотом биржевых нефтепродуктов, отмечают на бирже.

Ранее Петербургская биржа внедрила механизм поставки бензина только конечным потребителям и сформулировала понятие конечных потребителей. Механизм продажи "конечникам" доступен только через ОТП РЖД.

Изменение биржевых торгов нефтепродуктами стало одной из мер по стабилизации топливного рынка. Так, правительство РФ продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до 31 декабря 2026 года. При выполнении норматива биржевых продаж бензина и ДТ разрешается учитывать объёмы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями по которым являются сельхозпроизводители, организации, обеспечивающие северный завоз, а также строительные организации и РЖД.

То есть при действующем нормативе реализации бензина в размере 10%, до 8% объема может быть зачтено за счет подтвержденных адресных поставок, при этом не менее 2% сохраняется в качестве обязательного объема свободной реализации на биржевых торгах. Для дизельного топлива при нормативе 16% - до 13% может быть исполнено посредством адресных поставок, а не менее 3% по-прежнему подлежит обязательной реализации на открытых биржевых торгах. Перечни потребителей будут формироваться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Как сообщалось, в России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов топлива на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов.

Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 1 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны.