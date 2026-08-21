Tesla отзовет почти 6 млн автомобилей в Китае

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Tesla объявила крупнейший в своей истории отзыв автомобилей в Китае, который затронет почти 6 млн машин, передает Reuters со ссылкой на заявление местного регулятора.

В частности, Tesla отзывает 2,98 млн автомобилей Model 3, Model Y, Model S и Model X, произведенных в КНР или импортированных из-за рубежа. Рукоятки аварийного открывания двери в них недостаточно явно обозначены, и из-за этого водителю и пассажирам может потребоваться лишнее время для того, чтобы покинуть машину в случае аварии. Компания снабдит отзываемые автомобили новыми указателями и обновит в них программное обеспечение, внедрив функцию автоматического опускания стекол после столкновения.

Кроме того, отзыв затронет 2,74 млн произведенных в Китае моделей Model 3 и Model Y. В них будет обновлено ПО для усиления контроля за вниманием водителя при включенном автопилоте. Обновление будет произведено удаленно, визита в дилерский центр не потребуется.

С начала 2026 года капитализация Tesla снизилась на 23,3%, до $1,39 трлн.