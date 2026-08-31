Цены на нефть прибавляют более 3%, Brent торгуется около $91,1 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 3% на торгах в понедельник на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

США и Иран обменялись ударами впервые примерно за месяц. Американские вооруженные силы нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларак, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке.

Иран в ответ на это атаковал базы США в Иордании.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 по Москве составляет $91,11 за баррель, что на $3,01 (3,42%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,02 (3,62%), до $86,42 за баррель.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что другой иранский остров - Харк - "разносят в пух и прах". Харк является главным пунктом экспорта иранской нефти.

Между тем, иранское агентство Fars сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя нефтяной отрасли Ирана, что предприятия на Харке не останавливали работу.

"Главное сейчас - следить за фактическими объемами поставок", - говорит руководитель направления сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен. Пока нефть продолжает идти через Ормузский пролив, трейдеры не спешат с покупками, боясь ошибиться в дальнейшей динамике цен, отмечает эксперт.

США продолжают морскую блокаду иранских портов. При этом поставки в объеме порядка 6-8 млн баррелей в сутки продолжают проходить через Ормузский пролив из других стран Персидского залива, свидетельствуют данные отслеживания движения судов.

В выходные Трамп также сообщил, что заключил нефтяную сделку с Венесуэлой, которая "обеспечивает США контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти" в этой стране. Венесуэльская нефть будет использована для пополнения стратегических резервов США, заявил Трамп.